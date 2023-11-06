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Премьер-министр Словакии Фицо обещает не препятствовать продаже оружия Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 6 ноября 2023, 16:50
Премьер-министр Словакии Фицо обещает не препятствовать продаже оружия Украине
Фото: Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который отказался, чтобы его государство оказывало военную помощь Украине, обещает не препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие своим клиентам - в том числе и в Украине.

Источник: "Европейская правда"; заявление Фицо, которое приводит Pravda.sk

Детали: Премьер Словакии длительное время выступал против военной помощи Украине. Из заявления Фицо следует, что его неодобрение касается только возможных поставок оружия и боеприпасов со складов словацкой армии.

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"Если компания хочет производить оружие и поставлять его куда-то, конечно, никто не будет этому препятствовать", – сказал Фицо.

Словацкий премьер также пообещал "сделать все возможное, чтобы помочь Украине в гуманитарном плане".

"Я предполагаю, что одной из таких вещей может быть разминирование. Существует огромное количество заминированных территорий и неразорвавшихся боеприпасов", – отметил Фицо.

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Он также заявил о возможности оказать медицинскую помощь или помощь с ремонтом гражданских объектов.

В то же время новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк хочет пересмотреть некоторые из уже заключенных коммерческих контрактов на поставки оружия, но он не предоставил более подробной информации.

Среди действительных контрактов, по которым Украина ожидает получить словацкое оружие – договоренность о поставках гаубиц. Германия, Дания и Норвегия год назад заявили, что приобретут для Украины 16 гаубиц Zuzana-2 словацкого производства.

Ранее премьер-министр Словакии подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, потому что "пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата".

Подробно на эту тему читайте в статье: Недружественная Словакия: какими будут отношения Украины с правительством Роберта Фицо.

Темы: Словакия
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