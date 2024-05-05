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США приостановили поставки боеприпасов в Израиль - СМИ

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 мая 2024, 19:56
США приостановили поставки боеприпасов в Израиль - СМИ
иллюстративное фото AFP via Getty Images

США на прошлой неделе приостановили поставки боеприпасов американского производства армии Израиля, это произошло впервые со времени нападения ХАМАС на израильскую территорию в октябре 2023 года.

Источник: Axios со ссылкой на двух израильских чиновников, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников Axios, приостановление поставок оружия со стороны США вызвало серьезное беспокойство в израильском правительстве. Причин этого решения они не знают, Белый дом отказался от комментариев.

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Об этом шаге администрации Джо Байдена стало известно на фоне все больших разногласий между США и Израилем относительно дальнейших боевых действий в секторе Газа, в частности вероятного вторжения в город Рафах на юге, где находятся более миллиона палестинцев.

В последние дни премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что вторжение в Рафах состоится независимо от того, договорится ли израильская сторона с ХАМАС об освобождении заложников.

Между тем Байден находится под все большим давлением со стороны однопартийцев из Демократической партии и американцев, которые считают, что Израиль нарушает гуманитарное право в Газе и убивает гражданское население, в том числе и американским оружием.

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Что предшествовало: В прошлом месяце президент США Джо Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху к операции в секторе Газа и призвал к перемирию.

В США на этой неделе повторили, что не видели плана запланированной Израилем операции на город Рафах против ХАМАС, который бы защитил гражданское население, и повторили, что Вашингтон не может поддержать такое наступление.

Темы: СШАИзраильСектор Газа
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