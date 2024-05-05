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В Украину идут дожди

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 мая 2024, 21:29
В Украину идут дожди
иллюстративное фото AFP via Getty Images

В понедельник, 6 мая, в западных, северных и в большинстве центральных областей прогнозируют дожди, местами грозы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Прогноз погоды по Украине на 6 мая, meteo.gov.ua
Прогноз погоды по Украине на 6 мая, meteo.gov.ua

Детали: В понедельник в Украине облачно с прояснениями.

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В западных, северных и в большинстве центральных областей ночью местами небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 8-13°; днем 20-25°, в Карпатах и на побережье морей 14-19°.

ВИДЕО ДНЯ

На Киевщине облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 20-25°; в Киеве ночью 10-12°, днем 22-24°.

Кроме того, 6 мая в Украине, кроме Волынской, Житомирской и Закарпатской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Темы: погода
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