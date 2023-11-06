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Российские военные убили гражданина Грузии в оккупированном Цхинвальском регионе

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 6 ноября 2023, 19:14

В понедельник в районе грузинского села Кирбали Горийского муниципалитета вблизи разграничительной линии с непризнанной Южной Осетией российские военные убили гражданина Грузии при попытке задержания.

Источник: "Европейская правда"; "Эхо Кавказа" со ссылкой на Службу госбезопасности Грузии (СГБ)

Детали: По данным спецслужбы, инцидент произошел 6 ноября на оккупированной территории при попытке незаконного задержания. Еще один грузинский гражданин был незаконно задержан.

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"Активная коммуникация ведется с использованием всех инструментов, доступных центральному правительству Грузии", – отметили в СГБ.

Погибший – пожилой местный житель. Других подробностей пока не сообщают.

На инцидент уже отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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"Глубоко возмущена смертельным расстрелом российскими оккупационными войсками гражданина Грузии во время незаконного ареста. Это вопиющее нападение на грузинскую государственность в очередной раз разоблачает истинную природу "брата-единоверца", – написала она у себя в Twitter (X).

Она призвала международное сообщество однозначно осудить действия России, которая "грубо и беззастенчиво нарушила все международные нормы".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования родственникам погибшего.

"Инцидент еще раз подтверждает сложную обстановку с безопасностью на местах и свидетельствует о тяжелых последствиях оккупации, с которым приходится сталкиваться и мирному населению", – приводит его заявление телеканал Rustavi 2.

Гарибашвили отметил, что ведется активная работа по скорейшему освобождению незаконно удерживаемого гражданина Грузии.

"Мы призываем международное сообщество дать соответствующую оценку и отреагировать на инцидент, а представителей оккупационного режима – сотрудничать со всеми сторонами для установления и наказания виновного", – добавил он.

Напомним, 1 ноября Грузия сообщила о случае похищения своего гражданина российскими военными на границе с оккупированными территориями Цхинвальского региона (непризнанной Южной Осетии).

Случаи похищения грузинских граждан в районах вдоль линии разграничения с оккупированными территориями неединичны.

Также РФ осуществляет вдоль линии разграничения так называемую "бордеризацию" – демаркацию границы с оккупированным Цхинвальским регионом, при этом заходя за границу реальной линии разграничения и отхватывая дополнительные куски от территории, контролируемой официальным Тбилиси.

Читайте также статью "ЕвроПравды" к 15-й годовщине российско-грузинской войны Незавершенная война: как Грузия ищет виновного в поражении 2008 года и идет навстречу стране-оккупанту.

Темы: ГрузияРосcия
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