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В Кабмине ожидают положительную оценку движения Украины в ЕС: выполнили все, что согласовали

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 6 ноября 2023, 20:15
В Кабмине ожидают положительную оценку движения Украины в ЕС: выполнили все, что согласовали
Фото: Правительственный квартал

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в понедельник подтвердила, что ожидает положительную оценку Еврокомиссии относительно прогресса движения Украины в ЕС на этой неделе.

Источник: "Европейская правда"; Стефанишина в интервью Reuters в понедельник

Детали: "Я бы сказала, что оценка, безусловно, будет положительной, потому что мы были в постоянном контакте с Европейской комиссией, обсуждали шаги и вели переговоры о тех шагах, которые нам удалось осуществить", - пояснила Стефанишина.

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Она добавила, что в рамках семи рекомендаций Еврокомиссии, которые та обнародовала в прошлом году как условие дальнейшего прогресса евроинтеграции Киева, "все, что было согласовано, было выполнено и сделано".

Напомним, по неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.

Ей предшествовал визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев в минувшие выходные.

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В другом интервью вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции сказала, что не ожидает трудностей во время дискуссий о принятии Украины в ЕС во время военного положения.

Темы: Кабинет министровЕС
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