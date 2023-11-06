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Дуда поручил Моравецкому формирование нового правительства в Польше

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 6 ноября 2023, 22:56

Президент Польши Анджей Дуда поручил формирование нового правительства после парламентских выборов 15 октября действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на вечернее обращение Дуды 

Детали: По словам польского президента, он принял решение поручить формирование правительства сначала именно Моравецкому как представителю партии, получившей наибольшее количество голосов на выборах, "после спокойного анализа и консультаций".

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"Таким образом, я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой фракция-победитель первой получает возможность сформировать правительство", – подчеркнул он.

Параллельно Дуда объявил, что предложит Сейму назначить своим маршалком (спикером) Марека Савицкого из Польской народной партии, который избирается в парламент более 30 лет.

Вопрос назначения спикера и премьера нижняя палата парламента Польши должна рассмотреть на первом заседании 13 ноября.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее президент Польши заявил, что есть два главных кандидата на должность премьер-министра – действующий премьер Матеуш Моравецкий, выдвиженец партии власти "Право и справедливость", и Дональд Туск, которого поддерживает объединенная польская оппозиция.

Хотя ПиС и имеет наибольшее представительство в Сейме, она не смогла заручиться достаточной поддержкой голосов, чтобы гарантировать себе большинство. Поэтому с большой вероятностью в случае провала попыток Моравецкого сформировать правительство это право перейдет к оппозиции.

Известно, что большинство поляков считают Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.

Темы: ДудаПольша
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