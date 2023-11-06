Дуда доручив Моравецькому формування нового уряду в Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда доручив формування нового уряду після парламентських виборів 15 жовтня чинному прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на вечірнє звернення Дуди

Деталі: За словами польського президента, він ухвалив рішення доручити формування уряду спершу саме Моравецькому як представнику партії, що отримала найбільшу кількість голосів на виборах, "після спокійного аналізу та консультацій".

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"Таким чином, я вирішив продовжити добру парламентську традицію, згідно з якою фракція-переможець першою отримує можливість сформувати уряд", – підкреслив він.

Паралельно Дуда оголосив, що запропонує Сейму призначити своїм маршалком (спікером) Марека Савіцького з Польської народної партії, який обирається до парламенту понад 30 років.

Питання призначення спікера й прем'єра нижня палата парламенту Польщі має розглянути на першому засіданні 13 листопада.

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Раніше президент Польщі заявив, що є два головні кандидати на посаду прем’єр-міністра – чинний прем'єр Матеуш Моравецький, висуванець партії влади "Право і справедливість", і Дональд Туск, якого підтримує об'єднана польська опозиція.

Хоча ПіС і має найбільше представництво в Сеймі, вона не змогла заручитись достатньою підтримкою голосів, аби гарантувати собі більшість. Тому з великою ймовірністю в разі провалу спроб Моравецького сформувати уряд це право перейде до опозиції.

Відомо, що більшість поляків вважають Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі.