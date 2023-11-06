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СМИ: ЕС, вероятно, поддержит переговоры по вступлению из Украины и Молдовы

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 6 ноября 2023, 23:52
СМИ: ЕС, вероятно, поддержит переговоры по вступлению из Украины и Молдовы
Фото - Getty Images

Европейский Союз, вероятно, поддержит начало переговоров о вступлении для Украины и Молдовы и предоставит Грузии статус кандидата на членство, но с определенными условиями.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка

Детали: По данным Джозвяка, предварительное решение приняли руководители офисов еврокомиссаров, представляющих все 27 государств-членов ЕС, на встрече в понедельник, посвященной расширению.

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"Завтра продолжатся переговоры по финальным деталям, но основные предпосылки уже понятны: по Украине и Молдове – открыть переговоры о вступлении в ЕС (вероятно, в марте 2024-го; по Грузии – предоставить статус кандидата с условиями для перехода к следующему шагу", – написал он.

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Напомним, по неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.

Молдова, которая получила "кандидатский" статус вместе с Украиной в прошлом году, также стремится начать переговоры о вступлении как можно быстрее.

Грузия же хочет получить статус кандидата на вступление в ЕС. В то же время в Евросоюзе ожидают, что страны, которые стремятся стать членами ЕС, будут согласовывать с ним свою внешнюю политику, в частности, в вопросе санкций.

Темы: ЕСГрузияМолдова
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