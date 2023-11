СМИ: ЕС, вероятно, поддержит переговоры по вступлению из Украины и Молдовы

Европейский Союз, вероятно, поддержит начало переговоров о вступлении для Украины и Молдовы и предоставит Грузии статус кандидата на членство, но с определенными условиями.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка

Детали: По данным Джозвяка, предварительное решение приняли руководители офисов еврокомиссаров, представляющих все 27 государств-членов ЕС, на встрече в понедельник, посвященной расширению.

"Завтра продолжатся переговоры по финальным деталям, но основные предпосылки уже понятны: по Украине и Молдове – открыть переговоры о вступлении в ЕС (вероятно, в марте 2024-го; по Грузии – предоставить статус кандидата с условиями для перехода к следующему шагу", – написал он.

heads of cabinet of the 27 European Commissioners met today to discuss EU enlargement. talks continue tomorrow on final touches but basic premise clear:

🇺🇦&🇲🇩to open EU accession talks (likely in March '24)

🇬🇪 getting candidate status with conditions to move to next step.