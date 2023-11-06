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СМИ: Источники в ЕС говорят, что не начинали обсуждать с Киевом возможность переговоров с РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 6 ноября 2023, 17:28

Дипломатические источники в ЕС назвали ложной информацию о том, что представители США и ЕС якобы начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с РФ.

Источник: "Европейская правда", об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сказал европейский дипломат в Брюсселе, занимающий высокую должность.

Детали: "Если бы это было правдой, я об этом знал бы", - сказал он.

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Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о возможном пересмотре видов оружия, которое ЕС поставляет Украине, учитывая последнюю оценку ситуации на поле боя, которую в своей статье дал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, собеседник журналистов отметил, что "помощь уже в пути".

Ранее NBC News сообщил, что чиновники из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что никто в ЕС и США не давит на него и не подталкивает к переговорам.

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Глава МИД Литвы предостерег от ловушки перемирия с Кремлем, заявив, что уступки России сейчас подорвут надежды на мирное будущее для Европы.

Темы: ЕСРосcияпереговоры
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