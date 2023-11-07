В посольстве Канады в Нигерии из-за взрыва погибли два человека
Канада расследует взрыв в своем посольстве в Нигерии, в результате которого погибли два человека, заявила в понедельник министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.
Источник: Reuters, X (Twitter) Мелани Джоли
Прямая речь Джоли: "Мы можем подтвердить, что произошел взрыв в нашей Верховной комиссии в Нигерии. Пожар ликвидирован, и мы работаем над тем, чтобы пролить свет на то, что вызвало эту ситуацию. Выражаю искренние соболезнования семьям двух погибших в этой трагедии".
We can confirm there was an explosion at our High Commission in Nigeria. The fire is out and we are working to shed light on what caused this situation.— Mélanie Joly (@melaniejoly) November 6, 2023
I send my heartfelt condolences to the families of the 2 people killed in this tragedy.
Детали: Представитель президента Нигерии Бола Тинубу заявил, что в понедельник в Верховной комиссии Канады возник пожар, есть погибшие и пострадавшие. Но не привел никаких цифр.
Верховная комиссия Канады в Нигерии, не комментируя взрыв, сообщила в социальных сетях, что "временно приостановила работу".
В пятницу Соединенные Штаты и Великобритания заявили о "повышенной угрозе для крупных отелей в крупных городах Нигерии" и предостерегли от поездок в самую густонаселенную страну Африки.
Западные страны регулярно предупреждают об опасности поездок в Нигерию, что правительство страны считает необоснованным.