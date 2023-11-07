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В посольстве Канады в Нигерии из-за взрыва погибли два человека

Алена ИвашкивВторник, 7 ноября 2023, 02:59

Канада расследует взрыв в своем посольстве в Нигерии, в результате которого погибли два человека, заявила в понедельник министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Источник:  Reuters, X (Twitter) Мелани Джоли

Прямая речь Джоли: "Мы можем подтвердить, что произошел взрыв в нашей Верховной комиссии в Нигерии. Пожар ликвидирован, и мы работаем над тем, чтобы пролить свет на то, что вызвало эту ситуацию. Выражаю искренние соболезнования семьям двух погибших в этой трагедии".

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Детали: Представитель президента Нигерии Бола Тинубу заявил, что в понедельник в Верховной комиссии Канады возник пожар, есть погибшие и пострадавшие. Но не привел никаких цифр.

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Верховная комиссия Канады в Нигерии, не комментируя взрыв, сообщила в социальных сетях, что "временно приостановила работу".

В пятницу Соединенные Штаты и Великобритания заявили о "повышенной угрозе для крупных отелей в крупных городах Нигерии" и предостерегли от поездок в самую густонаселенную страну Африки.

Западные страны регулярно предупреждают об опасности поездок в Нигерию, что правительство страны считает необоснованным.

Темы: КанадаАфрика
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