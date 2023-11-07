У посольстві Канади в Нігерії через вибух загинуло двоє людей
Канада розслідує вибух у своєму посольстві в Нігерії, внаслідок якого загинули двоє людей, заявила в понеділок міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі.
Джерело: Reuters, X (Twitter) Мелані Джолі
Пряма мова Джолі: "Ми можемо підтвердити, що стався вибух у нашій Верховній комісії в Нігерії. Пожежу ліквідовано, і ми працюємо над тим, щоб пролити світло на те, що спричинило цю ситуацію. Висловлюю щирі співчуття сім'ям двох загиблих у цій трагедії".
We can confirm there was an explosion at our High Commission in Nigeria. The fire is out and we are working to shed light on what caused this situation.— Mélanie Joly (@melaniejoly) November 6, 2023
I send my heartfelt condolences to the families of the 2 people killed in this tragedy.
Деталі: Речник президента Нігерії Бола Тінубу заявив, що в понеділок у Верховній комісії Канади виникла пожежа, є загиблі та постраждалі. Але не навів жодних цифр.
Верховна комісія Канади в Нігерії, не коментуючи вибух, повідомила в соціальних мережах, що "тимчасово призупинила роботу".
У п’ятницю Сполучені Штати та Великобританія заявили про "підвищену загрозу для великих готелів у великих містах Нігерії" та застерегли від поїздок до найбільш густонаселеної країни Африки.
Західні країни регулярно попереджають про небезпеку поїздок до Нігерії, що уряд країни вважає необґрунтованим.