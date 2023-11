У посольстві Канади в Нігерії через вибух загинуло двоє людей

Канада розслідує вибух у своєму посольстві в Нігерії, внаслідок якого загинули двоє людей, заявила в понеділок міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі.

Джерело: Reuters, X (Twitter) Мелані Джолі

Пряма мова Джолі: "Ми можемо підтвердити, що стався вибух у нашій Верховній комісії в Нігерії. Пожежу ліквідовано, і ми працюємо над тим, щоб пролити світло на те, що спричинило цю ситуацію. Висловлюю щирі співчуття сім'ям двох загиблих у цій трагедії".

Реклама:

We can confirm there was an explosion at our High Commission in Nigeria. The fire is out and we are working to shed light on what caused this situation.



I send my heartfelt condolences to the families of the 2 people killed in this tragedy.