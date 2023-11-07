У посольстві Канади в Нігерії через вибух загинуло двоє людей

Канада розслідує вибух у своєму посольстві в Нігерії, внаслідок якого загинули двоє людей, заявила в понеділок міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі.

Джерело: Reuters, X (Twitter) Мелані Джолі

Пряма мова Джолі: "Ми можемо підтвердити, що стався вибух у нашій Верховній комісії в Нігерії. Пожежу ліквідовано, і ми працюємо над тим, щоб пролити світло на те, що спричинило цю ситуацію. Висловлюю щирі співчуття сім'ям двох загиблих у цій трагедії".

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We can confirm there was an explosion at our High Commission in Nigeria. The fire is out and we are working to shed light on what caused this situation.



I send my heartfelt condolences to the families of the 2 people killed in this tragedy. — Mélanie Joly (@melaniejoly) November 6, 2023

Деталі: Речник президента Нігерії Бола Тінубу заявив, що в понеділок у Верховній комісії Канади виникла пожежа, є загиблі та постраждалі. Але не навів жодних цифр.

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Верховна комісія Канади в Нігерії, не коментуючи вибух, повідомила в соціальних мережах, що "тимчасово призупинила роботу".

У п’ятницю Сполучені Штати та Великобританія заявили про "підвищену загрозу для великих готелів у великих містах Нігерії" та застерегли від поїздок до найбільш густонаселеної країни Африки.

Західні країни регулярно попереджають про небезпеку поїздок до Нігерії, що уряд країни вважає необґрунтованим.