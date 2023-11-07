США имеют четыре цели на Ближнем Востоке – Пентагон

Министерство обороны США имеет четыре направления усилий на Ближнем Востоке.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, Пентагон

Детали: По его словам, это:

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Защита американских войск и граждан в регионе.

Поток критически важной помощи в области безопасности Израиля во время его защиты от террористических атак ХАМАСа.

Координация с израильтянами, чтобы помочь освободить заложников, включая американских граждан.

Укрепление позиции силы в регионе, чтобы сдержать любые государственные или негосударственные субъекты от эскалации кризиса за пределы Сектора Газа.

Усиленная позиция силы включает развертывание авианосных ударных групп USS Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower, которые сейчас находятся в районе Центрального командования США, вместе с подводной лодкой класса Ohio.

По словам Райдера, в течение последних нескольких недель иранские прокси-группы атаковали авиабазы Аль-Асад в Ираке и Аль-Танф в Сирии.

По его словам, атаки беспилотников и ракет привели к нескольким десяткам ранений, в том числе незначительным травмам и черепно-мозговым травмам.

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Некоторые из раненых не сразу сообщили о своем состоянии, сказал он.