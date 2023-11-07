Байден и Нетаньяху договорились об увеличении гуманитарной помощи Сектору Газа

Президент США Джозеф Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху договорился об увеличении объемов гуманитарной помощи Сектору Газа.

Источник: Белый дом

Детали: Высокопоставленные чиновники также обсудили усилия для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, включая детей и американских граждан.

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Оба лидера приветствовали увеличение объемов гуманитарной помощи за последнюю неделю и обсудили необходимость значительного увеличения объемов поставок.

Президент США подтвердил свою непоколебимую поддержку Израиля.

Он также подчеркнул необходимость защиты палестинских гражданских лиц и уменьшения ущерба гражданским лицам во время военных операций.

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Оба лидера обсудили возможность тактических пауз.

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