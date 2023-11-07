Байден и Нетаньяху договорились об увеличении гуманитарной помощи Сектору Газа
Вторник, 7 ноября 2023, 02:25
Президент США Джозеф Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху договорился об увеличении объемов гуманитарной помощи Сектору Газа.
Источник: Белый дом
Детали: Высокопоставленные чиновники также обсудили усилия для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, включая детей и американских граждан.
Реклама:
Оба лидера приветствовали увеличение объемов гуманитарной помощи за последнюю неделю и обсудили необходимость значительного увеличения объемов поставок.
Президент США подтвердил свою непоколебимую поддержку Израиля.
Он также подчеркнул необходимость защиты палестинских гражданских лиц и уменьшения ущерба гражданским лицам во время военных операций.
ВИДЕО ДНЯ
Оба лидера обсудили возможность тактических пауз.
Предыстория:
- Глава Агентства ООН по оказанию чрезвычайной продовольственной помощи в воскресенье из пограничного пункта Рафах призвала предоставить безопасный, расширенный гуманитарный доступ в Сектор Газа, поскольку критические запасы продовольствия достигли опасно низкого уровня.
- Израильские военные заявили, что полностью оцепили город Газа и разделили прибрежный анклав пополам.