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Байден и Нетаньяху договорились об увеличении гуманитарной помощи Сектору Газа

Алена ИвашкивВторник, 7 ноября 2023, 02:25
Байден и Нетаньяху договорились об увеличении гуманитарной помощи Сектору Газа
Президент США Джозеф Байден, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, фото Getty Images

Президент США Джозеф Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху договорился об увеличении объемов гуманитарной помощи Сектору Газа. 

Источник: Белый дом

Детали: Высокопоставленные чиновники также обсудили усилия для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, включая детей и американских граждан.

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Оба лидера приветствовали увеличение объемов гуманитарной помощи за последнюю неделю и обсудили необходимость значительного увеличения объемов поставок.

Президент США подтвердил свою непоколебимую поддержку Израиля.

Он также подчеркнул необходимость защиты палестинских гражданских лиц и уменьшения ущерба гражданским лицам во время военных операций. 

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Оба лидера обсудили возможность тактических пауз.

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Темы: СШАСектор ГазаИзраиль
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