ВСУ за сутки уничтожили 890 оккупантов и 21 артсистему врага
Вторник, 7 ноября 2023, 08:04
Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 890 захватчиков, уничтожили 21 вражескую артиллерийскую систему и 16 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 306 860 (+890) человек,
- танков − 5 293 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 9 974 (+16) ед,
- артиллерийских систем − 7 410 (+21) ед,
- РСЗО − 869 (+2) ед,
- средств ПВО − 570 (+0) ед,
- самолетов − 322 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 557 (+3) ед,
- крылатых ракет − 1 556 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 767 (+23) ед,
- специальной техники − 1 049 (+2).
Данные уточняются.