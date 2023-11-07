ВСУ за сутки уничтожили 890 оккупантов и 21 артсистему врага

Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 890 захватчиков, уничтожили 21 вражескую артиллерийскую систему и 16 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.23 ориентировочно составили:

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личного состава − около 306 860 (+890) человек,

танков − 5 293 (+5) ед,

боевых бронированных машин − 9 974 (+16) ед,

артиллерийских систем − 7 410 (+21) ед,

РСЗО − 869 (+2) ед,

средств ПВО − 570 (+0) ед,

самолетов − 322 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 557 (+3) ед,

крылатых ракет − 1 556 (+0) ед,

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 9 767 (+23) ед,

специальной техники − 1 049 (+2).

Данные уточняются.