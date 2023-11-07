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ВСУ за сутки уничтожили 890 оккупантов и 21 артсистему врага

Ирина БалачукВторник, 7 ноября 2023, 08:04
ВСУ за сутки уничтожили 890 оккупантов и 21 артсистему врага
Воины ВСУ. Фото иллюстративное из Telegram Владимира Зеленского

Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 890 захватчиков, уничтожили 21 вражескую артиллерийскую систему и 16 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 306 860 (+890) человек,
  • танков − 5 293 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 9 974 (+16) ед,
  • артиллерийских систем − 7 410 (+21) ед,
  • РСЗО − 869 (+2) ед,
  • средств ПВО − 570 (+0) ед,
  • самолетов − 322 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 557 (+3) ед,
  • крылатых ракет − 1 556 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 767 (+23) ед,
  • специальной техники − 1 049 (+2).

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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