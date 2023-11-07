ЗСУ за добу знищили 890 окупантів та 21 артсистему ворога
Вівторок, 7 листопада 2023, 08:04
Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 890 загарбників, знищили 21 ворожу артилерійську систему та 16 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 306 860 (+890) осіб,
- танків − 5 293 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 9 974 (+16) од,
- артилерійських систем − 7 410 (+21) од,
- РСЗВ − 869 (+2) од,
- засобів ППО − 570 (+0) од,
- літаків − 322 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 557 (+3) од,
- крилатих ракет − 1 556 (+0) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 767 (+23) од,
- спеціальної техніки − 1 049 (+2).
Дані уточнюються.