Нидерландские компании, вероятно, обходят санкции против РФ с помощью Турции

Некоторые компании из Нидерландов, вероятно, обходят санкции Европейского Союза против России и экспортируют свою продукцию через Турцию.

Источник: портал NL Times, который цитирует данные Службы статистики Нидерландов, сообщает "Европейская правда"

Детали: Статистика свидетельствует, что после введения санкций против РФ экспорт нидерландской продукции в Россию уменьшился, а экспорт в Турцию одновременно аномально стремительно вырос.

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Во втором квартале 2023 года нидерландский экспорт в Россию составил 285 миллионов евро, что на 63% ниже, чем до полномасштабного вторжения в 2021-м.

В то же время экспорт продукции из Нидерландов в Турцию и страны Евразийского экономического союза (Казахстан, Беларусь, Армению, Кыргызстан и Узбекистан) вырос на 42 и 75% соответственно.

В частности, в Турцию было поставлено нидерландских товаров, подпадающих под российские санкции, на 869 миллионов евро – это на 91 процент больше, чем двумя годами ранее.

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Служба статистики Нидерландов приводит конкретные примеры – в частности офисную технику. Россия во втором квартале 2021 года была вторым по величине ее покупателем. После санкций, во втором квартале 2023-го, доля Турции в экспорте нидерландских офисных принадлежностей внезапно выросла с 3,5% до 10%, а стоимость экспорта составила 15 миллионов евро.

То же касается и, к примеру, тяжеловозов и автобусов. Во втором квартале 2021 года доля России в экспорте голландских грузовиков и автобусов составляла 1,8% (11 миллионов евро), а через два года за этот же период их экспорт в Турцию увеличился с 0,5% до 3%.

В прошлом месяце прокуратура Нидерландов наказала четыре нидерландские компании и восемь человек за нарушение санкций ЕС против России в период с 2014 по 2017 год за помощь РФ в строительстве Керченского моста в Крым.