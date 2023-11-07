Гибель помощника Залужного будет расследовать ГБР
Расследовать гибель помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова от взрыва гранаты будет Государственное бюро расследований.
Источник: Национальная полиция, пресс-служба ГБР в комментарии УП
Дословно полиция: "Уголовное производство по взрыву гранаты, который привел к гибели военнослужащего, направлено в ГБР".
Детали: Сообщается, что 7 ноября подследственность в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР полицией Киевской области по факту подрыва гранаты в селе Чайки Киевской области, что привело к гибели военнослужащего, прокуратурой была определена за Государственным бюро расследований.
В пресс-службе ГБР "Украинской правде" подтвердили эту информацию и отметили, что в квалификации производства (открыто по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 УК Украины) добавилась еще одна статья (ч.4 ст. 410 "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения").
Что предшествовало: Спецпрокуратура Центрального региона сообщила о начале расследования по факту трагедии. Отмечалось, что по данным следствия, 6 ноября Частяков вернулся домой с подарками от коллег, среди которых был подарочный ящик, в котором среди прочего находилось 6 гранат западного образца с маркировкой Д5.
Одну из гранат взял в руки сын военнослужащего. Забирая у ребенка боеприпас, офицер выдернул кольцо, что спровоцировало взрыв. 39-летний майор ВСУ погиб на месте. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями, 11-летняя дочь получила незначительные телесные повреждения.
На месте происшествия правоохранители изъяли еще 5 подобных гранат.
В МВД говорят, что мужчина, который подарил гранаты погибшему помощнику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майору Геннадию Частякову, рассказал следствию, что предупреждал о подлинности гранат.
Предыстория:
- Вечером в понедельник 6 ноября стало известно, что в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39 летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.
- Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова при трагических обстоятельствах и выразил соболезнования семье.
- Жена погибшего Частякова рассказала, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. 6 ноября Частяков отмечал день рождения.
- Собеседник УП в Генштабе отмечает, что Частяков заканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.