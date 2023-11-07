Гибель помощника Залужного будет расследовать ГБР

Расследовать гибель помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова от взрыва гранаты будет Государственное бюро расследований.

Источник: Национальная полиция, пресс-служба ГБР в комментарии УП

Дословно полиция: "Уголовное производство по взрыву гранаты, который привел к гибели военнослужащего, направлено в ГБР".

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Детали: Сообщается, что 7 ноября подследственность в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР полицией Киевской области по факту подрыва гранаты в селе Чайки Киевской области, что привело к гибели военнослужащего, прокуратурой была определена за Государственным бюро расследований.

В пресс-службе ГБР "Украинской правде" подтвердили эту информацию и отметили, что в квалификации производства (открыто по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 УК Украины) добавилась еще одна статья (ч.4 ст. 410 "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения").

Что предшествовало: Спецпрокуратура Центрального региона сообщила о начале расследования по факту трагедии. Отмечалось, что по данным следствия, 6 ноября Частяков вернулся домой с подарками от коллег, среди которых был подарочный ящик, в котором среди прочего находилось 6 гранат западного образца с маркировкой Д5.

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Одну из гранат взял в руки сын военнослужащего. Забирая у ребенка боеприпас, офицер выдернул кольцо, что спровоцировало взрыв. 39-летний майор ВСУ погиб на месте. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями, 11-летняя дочь получила незначительные телесные повреждения.

На месте происшествия правоохранители изъяли еще 5 подобных гранат.

В МВД говорят, что мужчина, который подарил гранаты погибшему помощнику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майору Геннадию Частякову, рассказал следствию, что предупреждал о подлинности гранат.

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