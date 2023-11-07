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В Польше отменили концерты группы "Пошлая Моллы", чей солист обругал польский язык

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 7 ноября 2023, 18:18
В Польше отменили концерты группы Пошлая Моллы, чей солист обругал польский язык
скриншот

Польская концертная компания Winiary Bookings отменила концерты украинской группы "Пошлая Моллы" из-за негативных высказываний солиста Кирилла "Бледного" Тимошенко о польском языке и предложении полякам "вступить в Российскую империю".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Winiary Bookings в Facebook

Детали: В сообщении сказано об отмене всех пяти концертов "Пошлой Молли" в Гданьске, Познани, Кракове, Вроцлаве и Варшаве до конца года "в связи с комментариями вокалиста группы в сети".

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Накануне польские СМИ обратили внимание на видео 26-летнего Тимошенко, где он выразил презрение к польскому языку.

"Знаете, что меня раздражает в Польше? Меня раздражает польский язык. Я не понимаю, почему мы должны разговаривать на этом у**анском языке, когда есть русский. Не понимаю. Серьезно. Ребята, выучите, б**дь, русский и разговаривайте на нормальном, б**дь, языке", – сказал он.

Он добавил, что Польша должна присоединиться к "российской империи", как "раньше".

Видео Тимошенко вызвало резонанс в польских соцсетях, пользователи которых требовали отменить выступления "Пошлой Молли" из-за неуважения к стране и ее языку. Сам исполнитель после этого пытался объяснить, что пошутил.

Украинская русскоязычная панк-рок-группа "Пошлая Молли" возникла в 2016 году и стала популярной благодаря соцсетям, в частности запрещенному в Украине "ВКонтакте". До полномасштабного вторжения она гастролировала и в России, после этого прекратила это делать и в прошлом году ездила по европейским городам с туром Save Ukraine.

Темы: Польшаскандал
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