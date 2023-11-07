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С сектора Газа начали эвакуацию граждан Украины

Татьяна ОлейникВторник, 7 ноября 2023, 22:07

С сектора Газа начали эвакуацию граждан Украины, выпустили первую группу людей.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на посольство Украины в Египте

Детали: По словам местного жителя, гражданина Украины, который на месте координирует украинцев, на 17:00 7 ноября удалось эвакуировать около 20 человек.

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Как сообщил Общественному, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что по состоянию на 7 ноября 101 гражданин Украины получил разрешение на эвакуацию из сектора Газа.

В МИД Украины в комментарии "Украинской правде" отметили, что пока не могут раскрывать детали, поскольку процесс эвакуации граждан еще продолжается.

Темы: Сектор ГазаИзраильэвакуация
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