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Генсек ООН назвал ситуацию в Секторе Газа "кризисом человечности"

Алена ИвашкивВторник, 7 ноября 2023, 06:35
Генсек ООН назвал ситуацию в Секторе Газа кризисом человечности
Антониу Гутерриш, фото Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к срочному гуманитарному прекращению огня в Секторе Газа - территории, которая, по его словам, ежедневно становится "кладбищем" для сотен палестинских детей.

Источник: Гутерриш журналистам в ООН 6 ноября, Голос Америки

Детали:  Он призвал все стороны вооруженного конфликта уважать свои обязательства по международному гуманитарному праву, мол, ни одна из сторон не должна быть выше этого.

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По его словам, уважение к международному гуманитарному праву, среди прочего, предусматривает защиту гражданских лиц (неиспользование гражданских лиц как живого щита), больниц, объектов ООН, приютов, школ в Секторе Газа, а также увеличение количества помощи и топлива на территорию Сектора Газа.

Генеральный секретарь ООН сказал, что "ужас в Газе" является не просто гуманитарным кризисом, а "кризисом человечности", добавив, что ответственность за прекращение страданий несут как стороны конфликта, так и международное сообщество.

Прямая речь Гутерриша: "Путь впереди четкий. Гуманитарное прекращение огня. Сейчас.

ВИДЕО ДНЯ

Это означает безоговорочное освобождение заложников в Газе. Сейчас.

Я никогда не отступлю от работы над их немедленным освобождением".

Предыстория: 

Темы: ООНСектор Газа
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