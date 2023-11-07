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З Сектору Гази почали евакуацію громадян України

Тетяна ОлійникВівторок, 7 листопада 2023, 22:07

З Сектору Гази почали евакуацію громадян України, випустили першу групу людей.

Джерело: Суспільне з посиланням на посольство України в Єгипті

Деталі: За словами місцевого жителя, громадянина України, який на місці координує українців, станом на 17:00 7 листопада вдалось евакуювати близько 20 людей.

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Як повідомив Суспільному, посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що станом на 7 листопада 101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з Сектору Гази.

В МЗС України у коментарі "Українській правді" зазначили, що поки не можуть розкривати деталей, оскільки процес евакуації громадян ще триває.

Теми: Сектор ГазиІзраїльевакуація
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