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Дубинскому вручили протокол о коррупции

Валентина РоманенкоСреда, 8 ноября 2023, 12:18
Дубинскому вручили протокол о коррупции
Дубинский. фото из Facebook

Работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по материалам Государственного бюро расследований вручили народному депутату Александру Дубинскому протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

Источник: ГБР на официальных страницах в сети и в комментарии "Украинской правде"

Детали: Установлено, что в августе и октябре 2023 года народный избранник, реализуя свои полномочия, обратился в Министерство здравоохранения и в Государственное бюро расследований с депутатскими обращениями, в которых поднимались вопросы, представляющие его частный интерес.

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В частности, в своих обращениях он интересовался рассмотрением вопроса о выдаче ему разрешения на выезд за границу, что является предметом уголовного дела, где депутат выступает фигурантом.

Отмечается также, что он пытался давить на следствие, требуя осуществлять проверки руководства правоохранительных органов, расследующих уголовные производства, в которых депутат выступает в качестве подозреваемого.

Полученные от Государственного бюро расследований доказательства стали достаточными для составления НАПК протокола об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, отмечают в Бюро.

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Указано, что своими действиями народный депутат нарушил требования п. 3 ч. 1 ст. 28 закона Украины "О предотвращении коррупции" (не совершать и не принимать решений в условиях реального конфликта интересов), за что ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Как пояснили УП в ГБР, это влечет за собой внесение фигуранта в реестр коррупционеров и штраф до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 грн) в случае решения суда о виновности.

Предыстория:

  • 3 августа 2023 года работники ГБР совместно с СБУ проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского.
  • Нардеп назвал действия силовиков "политическим преследованием".
  • В сеть слили документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Напдеп в своем аккаунте в соцсети написал пост, в котором заявил, что сопровождал отца на лечение за границу. Согласно письму Минздрава, Дубинский должен был вернуться до 10 июля. В то же время в конце июля появилась информация, что девушка народного избранника засветила его пребывание в Барселоне в сториз Instagram.
  • 9 августа генеральный прокурор сообщил Дубинскому о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу.
  • 3 ноября Дубинскому объявили новое подозрение. По материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены. 6 ноября Печерский районный суд Киева избрал нардепу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. 

Темы: ДубинскийГБРНАПК
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