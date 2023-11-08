Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Reuters: На следующей неделе ЕС начнет обсуждать 12-ый пакет санкций против России

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 ноября 2023, 17:26
Reuters: На следующей неделе ЕС начнет обсуждать 12-ый пакет санкций против России
Фото иллюстративное

Страны Европейского Союза начнут обсуждать предложения по 12-му пакету санкций против России, который будет сосредоточен на запрете торговли российскими бриллиантами, на следующей неделе.

Источник: "Европейская правда", Reuters с сообщением на дипломатов ЕС и европейских чиновников на условиях анонимности

Детали: Обсуждение новых санкций сдвинулось с мертвой точки после того, как министры иностранных дел стран "Группы семи" на встрече в Японии дали зеленый свет на введение ограничений в отношении бриллиантов российского происхождения, говорится в материале.

Реклама:

По словам представителя ЕС, которого цитирует Reuters, текущий срок для представления Европейской комиссией предложений по пакету санкций, который затем будет обсуждаться правительствами 27 стран ЕС, – "в начале следующей недели".

"План заключается в том, что (Европейская. – Ред.) комиссия одобрит пакет в ближайшие дни. Затем его должен утвердить Совет (Европейского Союза. – Ред.)", – отметил источник.

Один из дипломатов Евросоюза сказал Reuters, что в проекте санкций ЕС может быть упомянуто предложение Бельгии по ограничению на российские бриллианты, которое предусматривает контроль за происхождением продаваемых драгоценностей.

ВИДЕО ДНЯ

Польша в свою очередь настаивала на полном запрете российских бриллиантов и сжиженного нефтяного газа, а Эстония предлагала добавить в санкционный список сжиженный природный газ, но, очевидно, этих предложений в проекте санкций не будет.

По данным Bloomberg, предложения 12-го пакета санкций ЕС предусматривают ограничения на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 миллиардов евро.

В новом пакете могут присутствовать более 100 физических и четыре десятка юридических лиц. Обсуждается также запрет трудоустройства россиян на работу в так называемые чувствительные сектора и репатриации российских активов в ЕС.

Темы: ЕвропаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

НАПК утверждает, что Шмыгаль разгласил информацию об обличителе коррупции и хочет наказать премьера

СМИ: Белый дом поддержал конфискацию активов РФ в пользу Украины

Южная Корея предупредила, что КНДР может продать России новый тип баллистических ракет

фото Зеленский приехал в Эстонию

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Все новости...
Европа
Россия окончательно вышла из договора о сокращении вооружений в Европе
Еврокомиссия заявила о чрезвычайном уровне всплеска антисемитизма в Европе
Из-за шторма "Киран" в Европе погибли уже 14 человек
Последние новости
11:55
Reuters: Украина смещает фокус на оборону. Журналисты побывали на новых укреплениях
11:47
"Присвоение культурного наследия": Кристина Соловий будет судиться с россиянами за использование ее песни
11:43
Трамп рассказал, от чего зависит его отношение к НАТО
11:42
НАПК утверждает, что Шмыгаль разгласил информацию об обличителе коррупции и хочет наказать премьера
11:41
В Пентагоне опровергли заявления, что на них работает Тейлор Свифт
11:29
Родственники пропавших без вести могут сдать ДНК в 7 странах: адреса
11:11
Американский регулятор утвердил первые спотовые биткоин-ETF: как отрегулировали криптовалюты
11:10
Неижпапа объяснил значение Севастополя для РФ: без него невозможно удерживать флот
11:05
7 этажей, лифты, бассейны, гордость России − Неижпапа рассказал, что такое крейсер "Москва"
10:47
Командующий ВМС рассказал, могут ли дроны заменить корабли в войне
Все новости...
Реклама: