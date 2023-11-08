Reuters: На следующей неделе ЕС начнет обсуждать 12-ый пакет санкций против России

Страны Европейского Союза начнут обсуждать предложения по 12-му пакету санкций против России, который будет сосредоточен на запрете торговли российскими бриллиантами, на следующей неделе.

Источник: "Европейская правда", Reuters с сообщением на дипломатов ЕС и европейских чиновников на условиях анонимности

Детали: Обсуждение новых санкций сдвинулось с мертвой точки после того, как министры иностранных дел стран "Группы семи" на встрече в Японии дали зеленый свет на введение ограничений в отношении бриллиантов российского происхождения, говорится в материале.

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По словам представителя ЕС, которого цитирует Reuters, текущий срок для представления Европейской комиссией предложений по пакету санкций, который затем будет обсуждаться правительствами 27 стран ЕС, – "в начале следующей недели".

"План заключается в том, что (Европейская. – Ред.) комиссия одобрит пакет в ближайшие дни. Затем его должен утвердить Совет (Европейского Союза. – Ред.)", – отметил источник.

Один из дипломатов Евросоюза сказал Reuters, что в проекте санкций ЕС может быть упомянуто предложение Бельгии по ограничению на российские бриллианты, которое предусматривает контроль за происхождением продаваемых драгоценностей.

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Польша в свою очередь настаивала на полном запрете российских бриллиантов и сжиженного нефтяного газа, а Эстония предлагала добавить в санкционный список сжиженный природный газ, но, очевидно, этих предложений в проекте санкций не будет.

По данным Bloomberg, предложения 12-го пакета санкций ЕС предусматривают ограничения на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 миллиардов евро.

В новом пакете могут присутствовать более 100 физических и четыре десятка юридических лиц. Обсуждается также запрет трудоустройства россиян на работу в так называемые чувствительные сектора и репатриации российских активов в ЕС.