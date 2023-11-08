Reuters: Наступного тижня ЄС почне обговорювати 12-ий пакет санкцій проти Росії

Країни Європейського Союзу почнуть обговорювати пропозиції щодо 12-го пакета санкцій проти Росії, який буде зосереджений на забороні торгівлі російськими діамантами, наступного тижня.

Джерело: "Європейська правда", Reuters із повідомленням на дипломатів ЄС і європейських посадовців на умовах анонімності

Деталі: Обговорення нових санкцій зрушило з мертвої точки після того, як міністри закордонних справ країн "Групи семи" на зустрічі в Японії дали зелене світло на запровадження обмежень стосовно діамантів російського походження, йдеться в матеріалі.

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За словами представника ЄС, якого цитує Reuters, поточний термін для подання Європейською комісією пропозицій щодо пакета санкцій, який потім буде обговорюватися урядами 27 країн ЄС, – "на початку наступного тижня".

"План полягає в тому, що (Європейська. – Ред.) комісія схвалить пакет найближчими днями. Потім його має затвердити Рада (Європейського Союзу. – Ред.)", – зазначило джерело.

Один із дипломатів Євросоюзу сказав Reuters, що в проєкті санкцій ЄС може бути згадана пропозиція Бельгії стосовно обмеження на російські діаманти, яка передбачає контроль за походженням коштовностей, які продаються.

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Польща своєю чергою наполягала на повній забороні російських діамантів і скрапленого нафтового газу, а Естонія пропонувала додати до санкційного списку скраплений природний газ, але, вочевидь, цих пропозицій у проєкті санкцій не буде.

За даними Bloomberg, пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро.

У новому пакеті можуть бути присутні понад 100 фізичних та чотири десятки юридичних осіб. Обговорюється також заборона працевлаштування росіян на роботу в так звані чутливі сектори й репатріації російських активів у ЄС.