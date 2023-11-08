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Rheinmetall передаст Украине около ста тысяч 120-мм минометных снарядов

"Европейская правда"Среда, 8 ноября 2023, 17:32
Rheinmetall передаст Украине около ста тысяч 120-мм минометных снарядов
Фото: Getty Images

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall в среду объявил о получении заказа от правительства Германии на поставку Украине около 100 тысяч минометных боеприпасов калибра 120 миллиметров.

Источник: пресс-релиз Reinmetall, который цитирует "Европейская правда"

Детали: Заказ, стоимость которого составляет несколько сотен миллионов евро, является частью недавнего пакета военной помощи для Вооруженных сил Украины на сумму 400 миллионов евро. Rheinmetall не уточняет, о чем идет речь, но пакет на такую сумму ФРГ объявляла в сентябре.

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Поставка снарядов должна начаться в ближайшее время и продлится в течение следующих двух лет, уточняет концерн.

Дословно: "Благодаря увеличенной дальности стрельбы, повышенной точности и оптимальной боевой эффективности минометные боеприпасы Rheinmetall могут обеспечить успех даже во время операций на сложной местности и в городских условиях".

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Темы: оружиеГерманияпомощь Украине
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