Зеленский и Санду поздравили друг друга с историческим решением Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду провели телефонный разговор, в котором обменялись поздравлениями относительно рекомендации Еврокомиссии начать переговоры о вступлении обеих стран в ЕС.

Источник: Зеленский в своем Twitter (Х), "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что это "исторический" день и что они с Санду обменялись приветствиями по рекомендации Еврокомиссии начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в ЕС, а также договорились координировать следующие шаги.

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Прямая речь Санду: "Наши государства сегодня отмечают преодоление важного этапа... Поздравляю Украину и украинский народ с этим достижением.

Больше деталей: Зеленский отметил, что кроме того шла речь о реализации предложенной Украиной "формулы мира" и что он благодарил Санду за участие представителя Молдовы в последней встрече советников на Мальте.

Также речь шла о помощи Украины в эвакуации граждан Молдовы из Сектора Газа, Майя Санду повторила свою благодарность за содействие Киева в этом процессе.

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