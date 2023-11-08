Зеленский и Санду поздравили друг друга с историческим решением Еврокомиссии
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду провели телефонный разговор, в котором обменялись поздравлениями относительно рекомендации Еврокомиссии начать переговоры о вступлении обеих стран в ЕС.
Источник: Зеленский в своем Twitter (Х), "Европейская правда"
Детали: Зеленский отметил, что это "исторический" день и что они с Санду обменялись приветствиями по рекомендации Еврокомиссии начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в ЕС, а также договорились координировать следующие шаги.
Прямая речь Санду: "Наши государства сегодня отмечают преодоление важного этапа... Поздравляю Украину и украинский народ с этим достижением.
Больше деталей: Зеленский отметил, что кроме того шла речь о реализации предложенной Украиной "формулы мира" и что он благодарил Санду за участие представителя Молдовы в последней встрече советников на Мальте.
Также речь шла о помощи Украины в эвакуации граждан Молдовы из Сектора Газа, Майя Санду повторила свою благодарность за содействие Киева в этом процессе.
Что предешствовало:
- В отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ.
- С Молдовой Еврокомиссия также рекомендовала открыть переговоры, но, как и в случае с Украиной, с условиями.
- Что касается Грузии, ЕК поддержала предоставление ей статуса кандидата на вступление при условии выполнения Тбилиси ряда шагов.
- Подробно о решении по Украине читайте в статье План, как достичь невозможного, или Почему решение Еврокомиссии об Украине стало историческим