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Зеленский о возможном президентстве Трампа: Кто бы ни был, надеемся на поддержку США

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 ноября 2023, 19:32
Зеленский о возможном президентстве Трампа: Кто бы ни был, надеемся на поддержку США
фото - оп

Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Украины со стороны американского общества независимо от того, кто победит на выборах президента США в 2024 году.

Источник: Зеленский в интервью в рамках мероприятия Reuters NEXT, передает "Европейская правда"

Детали: Глава государства отказался прямо отвечать на вопрос, насколько он обеспокоен возможной победой на выборах в США Дональда Трампа, который неоднократно высказывал антиукраинскую позицию и обещал договориться о завершении войны "за 24 часа".

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"Хорошо ли это (президентство Трампа. – Ред.) хорошо или плохо – я не знаю. Я надеюсь, что американский президент всегда будет учитывать отношение людей, общества", – отметил Зеленский.

"Если американское общество поддерживает Украину, если мы разделяем одинаковые ценности, проблемы, если мы понимаем все эти вызовы и результат и вред войны – я думаю, что любой президент – не знаю, кто это будет – будет помогать Украине", – добавил он.

Бывший президент США ранее не раз говорил, что имеет "план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост.

ВИДЕО ДНЯ

На прошлой неделе Зеленский предложил приехать в Украину Дональду Трампу, который ранее заявил, что в роли президента США мог бы завершить войну между Россией и Украиной за один день.

Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.

Темы: ЗеленскийТрампвиборыСША
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