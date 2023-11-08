Зеленський і Санду привітали одне одного з історичним рішенням Єврокомісії
Президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду провели телефонну розмову, у якій обмінялися привітаннями щодо рекомендації Єврокомісії почати переговори про вступ обох країн до ЄС.
Джерело: Зеленський у своєму Twitter (Х), "Європейська правда"
Деталі: Зеленський зазначив, що це "історичний" день та що вони із Санду обмінялися привітаннями щодо рекомендації Єврокомісії почати з Україною і Молдовою перемовини про вступ до ЄС, а також домовилися координувати наступні кроки.
Пряма мова Санду: "Наші держави сьогодні відзначають подолання важливого етапу… Вітаю Україну та український народ з цим досягненням.
Більше деталей: Зеленський зазначив, що крім того йшла мова про реалізацію запропонованої Україною "формули миру" та що він дякував Санду за участь представника Молдови в останній зустрічі радників на Мальті.
Також йшлося про допомогу України в евакуації громадян Молдови із Сектора Гази, Мая Санду повторила свою подяку за сприяння Києва у цьому процесі.
Що передувало:
- У звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.
- З Молдовою Єврокомісія також рекомендувала відкрити переговори, але, як і у випадку з Україною, з умовами.
- Щодо Грузії, ЄК підтримала надання їй статусу кандидата на вступ за умови виконання Тбілісі низки кроків.
- Детально про рішення щодо України читайте у статті План, як досягти неможливого, або Чому рішення Єврокомісії про Україну стало історичним