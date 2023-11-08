Зеленський і Санду привітали одне одного з історичним рішенням Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду провели телефонну розмову, у якій обмінялися привітаннями щодо рекомендації Єврокомісії почати переговори про вступ обох країн до ЄС.

Джерело: Зеленський у своєму Twitter (Х), "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що це "історичний" день та що вони із Санду обмінялися привітаннями щодо рекомендації Єврокомісії почати з Україною і Молдовою перемовини про вступ до ЄС, а також домовилися координувати наступні кроки.

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Пряма мова Санду: "Наші держави сьогодні відзначають подолання важливого етапу… Вітаю Україну та український народ з цим досягненням.

Більше деталей: Зеленський зазначив, що крім того йшла мова про реалізацію запропонованої Україною "формули миру" та що він дякував Санду за участь представника Молдови в останній зустрічі радників на Мальті.

Також йшлося про допомогу України в евакуації громадян Молдови із Сектора Гази, Мая Санду повторила свою подяку за сприяння Києва у цьому процесі.

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