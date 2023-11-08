Россия просит другие страны вернуть проданное им оружие – WSJ

Россия пытается вернуть часть оружия, которое она экспортировала в такие страны, как Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилия.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники

Детали: Три источника рассказали WSJ, что в апреле прошлого года делегация российских чиновников, которая посетила Каир, попросила президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси вернуть более сотни двигателей с российских вертолетов, которые были нужны Москве для войны против Украины.

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Сиси согласился, и поставки около 150 двигателей, вероятно, начнутся в следующем месяце, как говорят источники.

Дословно WSJ: "Эти переговоры были частью попыток России обратиться за помощью к своим давним клиентам, которые десятилетиями покупали российские самолеты, ракеты и системы противовоздушной обороны, что сделало Москву вторым по величине экспортером вооружений в мире.

В течение года Россия вела переговоры с официальными лицами из Пакистана, Беларуси и Бразилии, пытаясь приобрести двигатели для российских ударных и транспортных вертолетов, которые ее войска потеряли в начале войны".

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Больше деталей: Об этом изданию рассказали два источника, в том числе бывший офицер российской разведки. По словам источника, Россия сейчас тайно пытается выкупить то, что продала своим "клиентам" ранее.

Кроме того, из-за войны Россия пожертвовала частью своего прибыльного "бизнеса" по экспорту вооружений. В частности, оружие, предназначенное для Индии и Армении, сейчас отправляют на линию фронта в Украину, как отмечают собеседники издания.

Дословно WSJ: "Значительная часть попыток Москвы по выкупу вооружений была в то время, когда Кремль пытался отбить наступление украинских войск на востоке и юге страны. Сейчас, когда это наступление замедляется, Россия пытается перехватить инициативу на поле боя, хотя неясно, дадут ли новые поставки Москве ресурсы, необходимые для усиления ее атак".