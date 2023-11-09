Враг бил по Сумщине из артиллерии, сбросил 17 мин

В течение прошлого дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сбросили на общины 17 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 149 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Путивльская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманская, Зноб-Новгородская громады.

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По Краснопольской громаде враг бил из минометов, 20 взрывов.

В Белопольской громаде осуществлен обстрел из ствольной артиллерии, 7 взрывов.

В Шалигинской громаде были обстрелы из ствольной артиллерии, 5 взрывов, минометов, 17 взрывов и РСЗО, 11 взрывов.

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На территорию Путивльской общины россияне сбросили 9 мин.

В Середино-Будской громаде зафиксировано FPV-дрон, 1 взрыв, обстрел из АГС, 15 взрывов, минометов, 17 взрывов и РСЗО, 17 взрывов.

По Эсманской общине враг ударил из минометов, 15 взрывов.

По Хотинской общине осуществлен минометный обстрел, 2 взрыва.

На Зноб-Новгородскую общину россияне сбросили 8 мин.

По Миропольской общине был минометный обстрел, 5 взрывов.