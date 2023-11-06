Россияне обстреляли город на Сумщине: раненая женщина умерла в "скорой"

В результате артиллерийского обстрела РФ города Середина-Буда Сумской области погибла женщина.

Источник: Сумская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 6 ноября около 8 часов оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, осуществили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры города Середина-Буда Сумской области.

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В результате атаки врага 63-летняя женщина получила осколочное ранение и умерла в карете скорой помощи.

Дословно: "Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. Досудебное расследование - УСБУ в Сумской области".