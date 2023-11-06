Россияне обстреляли город на Сумщине: раненая женщина умерла в "скорой"
Понедельник, 6 ноября 2023, 15:40
В результате артиллерийского обстрела РФ города Середина-Буда Сумской области погибла женщина.
Источник: Сумская областная прокуратура
Детали: По данным следствия, 6 ноября около 8 часов оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, осуществили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры города Середина-Буда Сумской области.
Реклама:
В результате атаки врага 63-летняя женщина получила осколочное ранение и умерла в карете скорой помощи.
Дословно: "Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. Досудебное расследование - УСБУ в Сумской области".