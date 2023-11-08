Россияне били по Сумщине, сбросили более 20 мин и ВОГ

В течение прошлого дня россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сбросили 21 мину и ВОГ.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 108 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская, Середино-Будская громады.

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По Великописаревской громаде враг бил из минометов, 25 взрывов и ствольной артиллерии, 5 взрывов.

По Краснопольской громаде осуществлены минометные обстрелы, 20 взрывов и сброс ВОГ с БпЛА, 2 взрыва.

В Юнаковской громаде зафиксирован минометный обстрел, 3 взрыва.

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В Белопольской громаде были обстрелы из ствольной артиллерии, 15 взрывов; минометов, 10 взрывов и танка, 7 взрывов.

На территорию Середино-Будской громады россияне сбросили 21 мину.