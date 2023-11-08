Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне били по Сумщине, сбросили более 20 мин и ВОГ

Ольга ГлущенкоСреда, 8 ноября 2023, 05:24
Россияне били по Сумщине, сбросили более 20 мин и ВОГ
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сбросили 21 мину и ВОГ.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 108 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская, Середино-Будская громады.

Реклама:

По Великописаревской громаде враг бил из минометов, 25 взрывов и ствольной артиллерии, 5 взрывов.

По Краснопольской громаде осуществлены минометные обстрелы, 20 взрывов и сброс ВОГ с БпЛА, 2 взрыва.

В Юнаковской громаде зафиксирован минометный обстрел, 3 взрыва.

ВИДЕО ДНЯ

В Белопольской громаде были обстрелы из ствольной артиллерии, 15 взрывов; минометов, 10 взрывов и танка, 7 взрывов.

На территорию Середино-Будской громады россияне сбросили 21 мину.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Зеленский приехал в Эстонию

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

Все новости...
Сумская область
Россияне обстреляли город на Сумщине: раненая женщина умерла в "скорой"
Россияне обстреляли 6 громад Сумщины, сбросили ВОГ и 9 мин
Мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили два "Шахеда" на Сумщине
Последние новости
08:31
Премьер Испании едва не провалил важное голосование в парламенте из-за каталонских союзников
08:24
фото Зеленский приехал в Эстонию
08:16
дополнено от 05:48Оккупанты заявили об атаке украинских БпЛА в 4 российских областях
07:59
В Пентагоне не могут сказать, когда Остина выпишут из больницы
07:52
ВСУ за сутки ликвидировали 830 оккупантов и 12 танков
07:42
СМИ: США хотят от Зеленского четкого плана ведения войны
07:28
Оккупанты атаковали на 7 направлениях, за сутки было 73 боестолкновения − Генштаб
06:54
Россия хочет начать производство новой авиабомбы – росСМИ
06:42
Аналитики: Кремль может использовать Приднестровье, чтобы заблокировать зерновой коридор
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
Все новости...
Реклама: