Россияне били по Сумщине, сбросили более 20 мин и ВОГ
В течение прошлого дня россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сбросили 21 мину и ВОГ.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Всего зафиксировано 108 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская, Середино-Будская громады.
По Великописаревской громаде враг бил из минометов, 25 взрывов и ствольной артиллерии, 5 взрывов.
По Краснопольской громаде осуществлены минометные обстрелы, 20 взрывов и сброс ВОГ с БпЛА, 2 взрыва.
В Юнаковской громаде зафиксирован минометный обстрел, 3 взрыва.
В Белопольской громаде были обстрелы из ствольной артиллерии, 15 взрывов; минометов, 10 взрывов и танка, 7 взрывов.
На территорию Середино-Будской громады россияне сбросили 21 мину.