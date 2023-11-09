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Ворог гатив по Сумщині з артилерії, скинув 17 мін

Ольга Глущенко Четвер, 9 листопада 2023, 04:52
Ворог гатив по Сумщині з артилерії, скинув 17 мін
вибух, фото ілюстративне: getty images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, скинули на громади 17 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Зноб-Новгородська громади.

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По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, 20 вибухів.

У Білопільській громаді здійснено обстріл зі ствольної артилерії, 7 вибухів.

В Шалигинській громаді були обстріли зі ствольної артилерії, 5 вибухів, мінометів, 17 вибухів та РСЗВ, 11 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

На територію Путивльської громади росіяни скинули 9 мін.

У Середино-Будській громаді зафіксовано FPV-дрон, 1 вибух, обстріл з АГС, 15 вибухів, мінометів, 17 вибухів та РСЗВ, 17 вибухів.

По Есманській громаді ворог вдарив з мінометів, 15 вибухів.

По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл, 2 вибухи.

На Зноб-Новгородську громаду росіяни скинули 8 мін.

По Миропільській громаді був мінометний обстріл, 5 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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