ЦАХАЛ сообщил, что захватил ключевой опорный пункт в Газе и уничтожил десятки террористов
Армия обороны Израиля сообщила, что войска пехотной бригады "Нахаль" захватили опорный пункт ХАМАС, известный как аванпост 17, на западе Джабалии после 10 часов боев.
Источник: The Times of Israel
Детали: Сообщается, что солдаты сражались с боевиками ХАМАСа и Исламского джихада, которые находились в опорном пункте "как на земле, так и в подземных ходах в этом районе".
По данным ЦАХАЛа, во время боев были убиты "десятки террористов".
Военные нашли много оружия, обнаружили шахты туннелей, в том числе одну, расположенную рядом с детским садом, которая вела к "разветвленному подземному маршруту", и "важные" планы боевых действий ХАМАС на аванпосте 17.
Также сообщается, что за минувшие сутки военно-воздушные силы нанесли удары по сотням объектов в Секторе Газа.
Что было ранее: Израильские военные заявили, что полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав пополам.
Старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что Израиль не планирует "длительную оккупацию" Сектор Газа после войны против ХАМАС, но будет нести ответственность за безопасность в регионе.
Предыстория:
- 31 октября ЦАХАЛ сообщил, что начал бой с ХАМАС в подземных туннелях Сектора Газа.
- 2 ноября Армия обороны Израиля заявила, что сухопутные войска и танки ночью столкнулись с террористическими ячейками ХАМАС на севере Сектора Газа, в результате чего были уничтожены десятки боевиков.
- Также сообщалось, что инженерные войска Армии обороны Израиля начали широкомасштабную операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в районах Сектора Газа, куда уже вошли войска ЦАХАЛа; более 100 туннелей уже разрушены.
- Позже Армия обороны Израиля заявила, что уже действует внутри города Газа и окружает его с нескольких сторон.
- Ранее высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад приветствовал масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских лиц, и пообещал, что палестинская террористическая группировка будет повторять подобные атаки много раз в будущем, пока не уничтожит Израиль.