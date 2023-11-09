ЦАХАЛ сообщил, что захватил ключевой опорный пункт в Газе и уничтожил десятки террористов

Армия обороны Израиля сообщила, что войска пехотной бригады "Нахаль" захватили опорный пункт ХАМАС, известный как аванпост 17, на западе Джабалии после 10 часов боев.

Источник: The Times of Israel

Детали: Сообщается, что солдаты сражались с боевиками ХАМАСа и Исламского джихада, которые находились в опорном пункте "как на земле, так и в подземных ходах в этом районе".

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По данным ЦАХАЛа, во время боев были убиты "десятки террористов".

Военные нашли много оружия, обнаружили шахты туннелей, в том числе одну, расположенную рядом с детским садом, которая вела к "разветвленному подземному маршруту", и "важные" планы боевых действий ХАМАС на аванпосте 17.

Также сообщается, что за минувшие сутки военно-воздушные силы нанесли удары по сотням объектов в Секторе Газа.

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Что было ранее: Израильские военные заявили, что полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав пополам.

Старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что Израиль не планирует "длительную оккупацию" Сектор Газа после войны против ХАМАС, но будет нести ответственность за безопасность в регионе.

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