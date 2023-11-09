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Штурмы россиян захлебнулись на 7 направлениях, за сутки 55 боевых столкновений — Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 9 ноября 2023, 19:14
Штурмы россиян захлебнулись на 7 направлениях, за сутки 55 боевых столкновений — Генштаб
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки российские захватчики безуспешно пытались проводить штурмы при поддержке авиации на 7 направлениях фронта, всего за сутки произошло 55 боевых столкновений.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной".

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Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Блешня, Николаевка, Железный Мост Черниговской области; Волфино, Басовка, Юнаковка, Степок Сумской области; Терновая, Избицкое, Старица Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области, где наши воины отбили 7 атак. Нанес авиационные удары вблизи Петропавловки и Степного Донецкой области.

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Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Новомлинск, Синьковка, Кисловка, Крохмальное, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах Новоселовки Донецкой области и Белогоровки Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Федоровка, Рай-Александровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 7 атак противника в районах Богдановки и Клещеевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики, при поддержке авиации, вели штурмовые действия юго-восточнее Новокалиново, Авдеевки, Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили 7 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Опытное, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 23 безуспешные атаки в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Александрополя и Новомихайловки. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Вербового и Роботино Запорожской области, где нашими защитниками отражено 4 атаки. Противник нанес авиационные удары неподалеку Новодаровки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Новоданиловка, Новопавловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Золотая Балка, Токаревка, Понятовка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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