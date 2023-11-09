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Зеленский провел совещание с ГУР: Есть важные результаты работы разведки

Станислав ПогориловЧетверг, 9 ноября 2023, 19:41
Зеленский провел совещание с ГУР: Есть важные результаты работы разведки
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в четверг 9 ноября провел совещание с руководством ГУР, Кабмина и МИД, а также находился на связи с военными.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "Провел совещание и с ГУР - есть важные результаты работы разведки. Я благодарю вас, ребята".

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Детали: По словам Зеленского, также в течение дня у него были совещания с главой правительства по текущим вопросам и потребностям государства, а также с министром иностранных дел - относительно его встреч и разговоров с партнерами, новых договоренностей, которые могут быть достигнуты.

Президент сообщил, что на фронте самыми горячими направлениями за эти сутки были Авдеевское, Марьинское и Купянское. "Благодарен всем нашим бригадам, каждому подразделению за стойкость, за силу, за уничтожение оккупантов", - подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил защитников, которые защищают южные рубежи страны.

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"Наша артиллерия, наши ракетные войска и каждый, кто помогает в специальных службах, - я благодарю вас за меткость. Есть результаты, которые вдохновляют. Будет больше", - подчеркнул глава государства.

Темы: ЗеленскийразведкавойнаВооруженные силы
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