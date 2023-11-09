В Виннице вспыхнул масштабный пожар на складах с ламинатом
Четверг, 9 ноября 2023, 22:59
В Виннице вечером 9 ноября разразился масштабный пожар в складских помещениях, где собирают ламинат.
Источник: ГУ ГСЧС в Винницкой области
Дословно: "Прямо сейчас в Виннице, на улице Гонты, бойцы ГСЧС ликвидируют пожар в складских помещениях, где собирают ламинат. Площадь пожара около 1 тысячи кв. м.
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У Вінниці спалахнула масштабна пожежа на складах з ламінатом pic.twitter.com/zGO6NNtiVf— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 9, 2023
К ликвидации пожара привлечены 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники".
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Детали: В 22:40 пожар локализовали. Была угроза, что она распространится на соседние ангары.