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В Виннице вспыхнул масштабный пожар на складах с ламинатом

Татьяна ОлейникЧетверг, 9 ноября 2023, 22:59
В Виннице вспыхнул масштабный пожар на складах с ламинатом
Фото - ГУ ГСЧС в Винницкой области

В Виннице вечером 9 ноября разразился масштабный пожар в складских помещениях, где собирают ламинат.

Источник: ГУ ГСЧС в Винницкой области

Дословно: "Прямо сейчас в Виннице, на улице Гонты, бойцы ГСЧС ликвидируют пожар в складских помещениях, где собирают ламинат. Площадь пожара около 1 тысячи кв. м. 

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К ликвидации пожара привлечены 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники".

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Детали: В 22:40 пожар локализовали. Была угроза, что она распространится на соседние ангары.

 
Фото - ГУ ГСЧС в Винницкой области
 
Фото - ГУ ГСЧС в Винницкой области

Темы: пожарВинница
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