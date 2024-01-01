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Бельгия возглавила ЕС: сосредоточится на членстве Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 1 января 2024, 08:35
Бельгия возглавила ЕС: сосредоточится на членстве Украины
фото: pixabay

Бельгия в понедельник, 1 января 2024 года, переняла председательство в Совете Европейского Союза от Испании.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Председательство в Совете ЕС, как известно, меняется по ротационному принципу каждые шесть месяцев. Бельгийское председательство продлится в январе-июне 2024 года, после чего перейдет к Венгрии.

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Ранее бельгийские премьер-министр Александр де Кроо и министр иностранных дел Аджа Лябиб представляли программу председательства своей страны в Совете ЕС.

Среди прочего, она предусматривает обсуждение реформирования Евросоюза, стимулирование инноваций и конкурентоспособности экономики, защиту внешних границ ЕС, а также содействие миру.

Де Кроо тогда говорил, что председательство Бельгии будет предоставлять приоритет внутренним реформам, которые необходимы для сохранения функционирующего ЕС и учитывая возможное будущее расширение Евросоюза на восток и Западные Балканы на юго-востоке.

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Такая реформа, однако, не будет сосредоточена на сужении консенсуса и расширении применения квалифицированного большинства – идеи, которые уже звучали в подобных дискуссиях, и не имеют поддержки всех государств-членов.

Кроме того, на уровне глав бельгийского и украинского МИД ранее обсуждалось, что членство Украины в ЕС будет среди приоритетов председательства Бельгии в Совете Евросоюза в первой половине 2024 года.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что венгерское председательство в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года будет "больше миротворческим", а его целью является "оккупировать Брюссель".

Темы: БельгияЕСУкраинаевроинтеграция
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