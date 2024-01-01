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Из-за вражеской атаки в Одесской области погиб подросток

Алена МазуренкоПонедельник, 1 января 2024, 10:30
Из-за вражеской атаки в Одесской области погиб подросток
фото: Одесская прокуратура

В результате вражеской атаки оккупантов в ночь на 1 января 2024 года в Одесской области погиб 15-летний подросток, еще 3 человека госпитализировали.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Дословно: "В течение новогодней ночи российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками...

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В результате атаки погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами госпитализированы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте и продолжают лечение амбулаторно.

В одном из припортовых терминалов в результате попадания вспыхнул пожар, который оперативно потушен. Люди не пострадали".

Детали: Ночью в Одесской области силы ПВО уничтожили 28 "шахедов".

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По словам Кипера, часть дронов около полуночи враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригорода, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год.

В результате падения сбитых БпЛА повреждены по меньшей мере 3 многоквартирных высотных дома, 3 частных дома, хозяйственные постройки.

Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления оккупантов.

Темы: ОдессаобстрелРосcиявойна
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