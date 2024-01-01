Над Украиной движутся "Шахеды", также есть угроза авиаударов

Несколько групп российских "Шахедов" движутся по Украине в обед 1 января.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, БпЛА типа Shahed в Сумской области, курс южный/юго-западный.

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Отдельно воздушная тревога в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Херсонской областях связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Существует угроза применения авиационных средств поражения, отмечают Воздушники.