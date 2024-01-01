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Норвегия разрешила прямую продажу Украине оружия и продукции оборонки

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 1 января 2024, 19:44
Норвегия разрешила прямую продажу Украине оружия и продукции оборонки
Фото: Getty Images

Правительство Норвегии решило разрешить прямую продажу оружия и продукции оборонного назначения от своей оборонной промышленности Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на правительственный портал страны

Детали: Как говорится в сообщении, это изменение политики норвежского правительства вступило в силу 1 января 2024 года. По словам главы МИД страны Эспена Барта Эйде, поддержка Украины важна для норвежской и европейской безопасности.

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"В чрезвычайной ситуации безопасности, сложившейся в результате захватнической войны РФ, чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Мы должны планировать возможность того, что... война может продолжиться. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности в Украину", - заявил он.

Как говорится в сообщении, при условии, что экспорт соответствует требованиям по проверенным потребностям и контролю конечного пользователя, правительство решило разрешить прямую продажу Норвегией оружия и продукции оборонного назначения Украине.

"Это изменение означает, что мы защищаем фундаментальные интересы политики обороны и безопасности Норвегии вместе с нашими союзниками. Правительство использует ряд инструментов, чтобы способствовать важной роли оборонной промышленности в текущей ситуации в сфере политики безопасности", – отметил министр обороны страны Бьорн Ариль Грам.

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МИД Норвегии отмечает, что экспортные лицензии на прямые продажи будут предоставляться только в индивидуальном порядке и будут тщательно оцениваться. Контроль и в дальнейшем будет происходить в строгих и ответственных рамках, в соответствии с норвежскими правилами экспортного контроля.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о планах предоставить Украине дополнительную помощь для усиления противовоздушной обороны, финансовую поддержку для сферы здравоохранения и образования и, кроме того, профинансировать наращивание производства боеприпасов.

Норвегия, напомним, вместе с Британией планирует помогать Украине стратегически усилить Военно-морские силы.

Темы: НорвегияУкраинаоружие
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