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Зеленский поговорил с Трюдо, это первый международный разговор в новом году

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 1 января 2024, 20:04
Зеленский поговорил с Трюдо, это первый международный разговор в новом году
Зеленский и Трюдо в Киеве в июне 2023 года, фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел первый международный разговор в 2024 году - с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Источник: Зеленский в Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Детали: По словам президента, прежде всего они общались на тему безопасности, где он проинформировал канадского премьера о российских ударах ракетами и дронами по украинским городам и селам.

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Зеленский отметил, что стороны обсудили работу над гарантиями безопасности и договорились, что их команды уже в ближайшее время активизируют двусторонний диалог для соответствующего соглашения.

"Я благодарен Джастину за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности за поставки дополнительных NASAMS – систем (ПВО) и ракет к ним", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что разговаривали и о подготовке четвертой встречи советников, которые работают для реализации "формулы мира": она состоится в середине января в Давосе.

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"Я благодарен и Джастину лично, и Канаде за соответствующую поддержку на глобальном уровне наших усилий. Благодарен и за заверения, что в следующем году помощь от Канады для Украины сохранится как в том, что необходимо для нашей силы на поле боя, так и в финансовой сфере", – резюмировал Зеленский.

Что предшествовало: Ранее Канада объявила о санкциях против 30 граждан России из-за причастности к фейковым "выборам", которые состоялись 8-10 сентября 2023 года на временно оккупированных территориях Украины.

Перед этим стало известно, что Канада передаст Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и патроны к ним.

Перед этим в правительстве Канады начали проверку относительно возможной продажи своей системы противодействия дронам в Россию.

Темы: ЗеленскийКанада
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