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Требования документов из ТЦК на границе: Омбудсмен хочет разъяснений от ГПСУ

Катерина ТищенкоПонедельник, 1 января 2024, 20:55
Требования документов из ТЦК на границе: Омбудсмен хочет разъяснений от ГПСУ
пограничный контроль в поезде Киев-Перемышль, иллюстративное фото ГПСУ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письмо в Госпогранслужбу с просьбой предоставить информацию о документах, которые требуют работники ГПСУ у граждан для пересечения границы, а также правовые основания такого требования.

Источник: Лубинец в Telegram

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Детали: Омбудсмен отметил, что 31 декабря на разных пунктах пропуска образовались огромные очереди, некоторые люди стоят более суток. Причиной является усиление контроля граждан, желающих выехать за границу.

Кроме этого, как пишут медиа, пограничники усиленно проверяют документы у лиц с инвалидностью и тех, кто их сопровождает, многодетных родителей, людей, которые едут по системе "Шлях", а также требуют военно-учетные документы с записью об отсрочке от мобилизации, констатировал Лубинец.

Дословно: "Чтобы разобраться с ситуацией, сегодня утром направил срочное письмо в Государственную пограничную службу Украины с просьбой предоставить информацию о документах, которые требуют работники ГПСУ у граждан, пересекающих государственную границу, а также правовые основания такого требования.

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Ведь никто не может быть принужден делать то, что не предусматривает законодательство. Также государственные органы и их должностные лица обязаны действовать в пределах своих полномочий и в соответствии с Конституцией и законами Украины.

Напомню и то, что Конституция Украины закрепляет: каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом.

Надеюсь, что эту ситуацию удастся решить, а права человека и гражданина не будут нарушены!".

Что предшествовало: В субботу в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что украинских мужчин, в частности инвалидов 3 группы и многодетных, перестали выпускать за границу без справки от ТЦК.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП заверил, что "изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства".

Позже Демченко подтвердил, что из-за неоднократных подделок документов пограничники могут требовать у мужчин, которым разрешено пересекать границу, в частности многодетных родителей, выписку из протокола ТЦК или запись об отсрочке в военноучетных документах.

Темы: омбудсменПограничная службамобилизацияграница
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