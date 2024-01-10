Рада возьмется за мобилизацию в четверг

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил в Верховной Раде, что нардепы должны рассмотреть законодательную инициативу по усовершенствованию мобилизации в четверг 11 января.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "Лидер коалиции Давид Арахамия с трибуны парламента только что объявил, что завтра будет первое чтение по законопроекту по мобилизации.

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Как и писал - первое чтение с предложениями комитета".

Что предшествовало: По состоянию на 9 января в Верховной Раде было зарегистрировано 5 законопроектов по совершенствованию мобилизации: правительственный и 4 альтернативных.

Предыстория:

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25 декабря стало известно, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" №10378, в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.

Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации могут противоречить Конституции.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.

8 января Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

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