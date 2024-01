Зеленский заявил, что мужчины должны были бы вернуться в Украину, хотя бы чтобы платить налоги

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские мужчины мобилизационного возраста должны сами вернуться в Украину из-за границы, чтобы поддерживать экономику своего государства и защищать его.

Источник: Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявления для СМИ

Детали: Зеленского спросили, должна ли, по его мнению, Эстония передать Украине украинцев призывного возраста для мобилизации.

Зеленский отметил, что в начале вторжения России из Украины выезжали люди разных полов и возраста, потому что никто не знал, что будет дальше, граждане спасались, а соседи Украины открывали границы.

Но потом ситуация изменилась, поэтому хотя бы мужчины должны были бы вернуться, следует из слов президента.

Прямая речь Зеленского: "Мы отстояли 50% из захваченной территории в начале войны, мы отбили врага. И два года бьются наши ребята. И в это время есть люди, которые вне правил, вне закона пересекали границу. И это вопрос к этим людям, к этим мужчинам. Если они мобилизационного возраста, то они должны помогать Украине и они должны быть в Украине.

Я сейчас не говорю о том, что кто-то должен быть на фронте, а кто-то не должен быть на фронте. Есть закон. Но есть обычное человеческое правило, я сегодня об этом говорил премьер-министру (Эстонии): один военный, которого оплачивает государство Украина, нам никто с этим не помогает, – на одного военного идет 6-8 налогоплательщиков.

Если вы в Украине и вы не на фронте, а вы работаете – где бы вы ни работали! – если вы работаете и платите налоги, то вы так же защищаете государство. И это очень нужно. Но если вы за границей и вы мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона – то есть вопросы. Вот и все.

Если мы хотим сохранить Украину, если мы хотим сохранить Европу, то все мы должны понимать: либо мы помогаем Украине, либо нет; либо мы – граждане, которые на фронте, либо мы – граждане, которые работают и платят налоги. Потому что не будет денег на военного. А не будет денег на военного – не будет военного, некому будет защищать Украину. Вот такие правила жизни".

