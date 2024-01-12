СМИ назвали пораженные цели хуситов в Йемене

Издание CNN обнародовало предварительный список пораженных целей хуситов в Йемене.

Источник: CNN со ссылкой на данные хуситов и Минобороны Британии

Детали: Представители хуситов заявили, что ночные авиаудары, нанесенные американскими и британскими военными, поразили несколько объектов в Йемене, в том числе аэропорты.

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В частности, издание перечисляет такие объекты:

Военная база Кахлан в провинции Саада

Авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны

Район аэропорта города Худайда на Красном море

Аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена

Аэродром города Аббс.

В то же время королевские ВВС Великобритании заявили, что нанесли удар по военным двум объектам, которые используются хуситами для запуска беспилотников.

По их данным, четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по двум объектам хуситов.

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Среди пораженных целей - несколько зданий на объекте в Бане на северо-западе Йемена, который использовался для запуска разведывательных и ударных беспилотников.

Four @RoyalAirForce Typhoons have conducted precision strikes on two Houthi military targets alongside US forces.



The threat to innocent lives and global trade has become so great that this action was not only necessary, it was our duty to protect vessels & freedom of navigation pic.twitter.com/tbN7ncJYpF — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 12, 2024

Также был нанесен удар по аэродрому в Эббсе, который, по данным разведки, использовался для запуска крылатых ракет и беспилотников над Красным морем.

Детальные результаты ударов еще оцениваются, но предварительные данные свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству была подорвана.

Что предшествовало: Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Американские и британские военные бомбили более десятка объектов, используемых поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, в рамках массированного ответного удара с использованием ракет "Томагавк", запускаемых с военных кораблей и истребителей.

Президент Штатов Джо Байден подтвердил атаку США, Британии при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов на хуситов в Йемене.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также подтвердил, что военно-воздушные силы его страны нанесли "целенаправленные удары по военным объектам" хуситов в Йемене.