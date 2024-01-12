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СМИ назвали пораженные цели хуситов в Йемене

Ольга ГлущенкоПятница, 12 января 2024, 05:44
СМИ назвали пораженные цели хуситов в Йемене
вероятная омбардировка в Сане, Йемен, скриншот видео канала Аль-Масира

Издание CNN обнародовало предварительный список пораженных целей хуситов в Йемене.

Источник: CNN со ссылкой на данные хуситов и Минобороны Британии

Детали: Представители хуситов заявили, что ночные авиаудары, нанесенные американскими и британскими военными, поразили несколько объектов в Йемене, в том числе аэропорты.

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В частности, издание перечисляет такие объекты:

  • Военная база Кахлан в провинции Саада
  • Авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны
  • Район аэропорта города Худайда на Красном море
  • Аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена
  • Аэродром города Аббс.

В то же время королевские ВВС Великобритании заявили, что нанесли удар по военным двум объектам, которые используются хуситами для запуска беспилотников.

По их данным, четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по двум объектам хуситов.

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Среди пораженных целей - несколько зданий на объекте в Бане на северо-западе Йемена, который использовался для запуска разведывательных и ударных беспилотников.

Также был нанесен удар по аэродрому в Эббсе, который, по данным разведки, использовался для запуска крылатых ракет и беспилотников над Красным морем.

Детальные результаты ударов еще оцениваются, но предварительные данные свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству была подорвана.

Что предшествовало: Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Американские и британские военные бомбили более десятка объектов, используемых поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, в рамках массированного ответного удара с использованием ракет "Томагавк", запускаемых с военных кораблей и истребителей.

Президент Штатов Джо Байден подтвердил атаку США, Британии при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов на хуситов в Йемене.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также подтвердил, что военно-воздушные силы его страны нанесли "целенаправленные удары по военным объектам" хуситов в Йемене.

Темы: Ближний ВостоквойнаСШАВеликобритания
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