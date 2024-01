СМИ назвали пораженные цели хуситов в Йемене

Издание CNN обнародовало предварительный список пораженных целей хуситов в Йемене.

Источник: CNN со ссылкой на данные хуситов и Минобороны Британии

Детали: Представители хуситов заявили, что ночные авиаудары, нанесенные американскими и британскими военными, поразили несколько объектов в Йемене, в том числе аэропорты.

Реклама:

В частности, издание перечисляет такие объекты:

В то же время королевские ВВС Великобритании заявили, что нанесли удар по военным двум объектам, которые используются хуситами для запуска беспилотников.

По их данным, четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по двум объектам хуситов.

Среди пораженных целей - несколько зданий на объекте в Бане на северо-западе Йемена, который использовался для запуска разведывательных и ударных беспилотников.

Four @RoyalAirForce Typhoons have conducted precision strikes on two Houthi military targets alongside US forces.



The threat to innocent lives and global trade has become so great that this action was not only necessary, it was our duty to protect vessels & freedom of navigation pic.twitter.com/tbN7ncJYpF