СМИ назвали пораженные цели хуситов в Йемене
Издание CNN обнародовало предварительный список пораженных целей хуситов в Йемене.
Источник: CNN со ссылкой на данные хуситов и Минобороны Британии
Детали: Представители хуситов заявили, что ночные авиаудары, нанесенные американскими и британскими военными, поразили несколько объектов в Йемене, в том числе аэропорты.
В частности, издание перечисляет такие объекты:
- Военная база Кахлан в провинции Саада
- Авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны
- Район аэропорта города Худайда на Красном море
- Аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена
- Аэродром города Аббс.
В то же время королевские ВВС Великобритании заявили, что нанесли удар по военным двум объектам, которые используются хуситами для запуска беспилотников.
По их данным, четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по двум объектам хуситов.
Среди пораженных целей - несколько зданий на объекте в Бане на северо-западе Йемена, который использовался для запуска разведывательных и ударных беспилотников.
Four @RoyalAirForce Typhoons have conducted precision strikes on two Houthi military targets alongside US forces.— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 12, 2024
The threat to innocent lives and global trade has become so great that this action was not only necessary, it was our duty to protect vessels & freedom of navigation pic.twitter.com/tbN7ncJYpF
Также был нанесен удар по аэродрому в Эббсе, который, по данным разведки, использовался для запуска крылатых ракет и беспилотников над Красным морем.
Детальные результаты ударов еще оцениваются, но предварительные данные свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству была подорвана.
Что предшествовало: Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.
Американские и британские военные бомбили более десятка объектов, используемых поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, в рамках массированного ответного удара с использованием ракет "Томагавк", запускаемых с военных кораблей и истребителей.
Президент Штатов Джо Байден подтвердил атаку США, Британии при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов на хуситов в Йемене.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также подтвердил, что военно-воздушные силы его страны нанесли "целенаправленные удары по военным объектам" хуситов в Йемене.