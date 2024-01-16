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Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 16 января 2024, 14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
Урсула фон дер Ляйен, фото из ее Twitter (X)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад не должен отказываться от поставок Украине оружия и денег, если он хочет, чтобы она достигла успеха в войне против России.

Источник: Урсула фон дер Ляйен в речи на Давосском форуме, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Украина может победить в этой войне. Но мы должны продолжать поддерживать их сопротивление.

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Они (украинцы – ред.) нуждаются в достаточных и стабильных поставках оружия для защиты Украины и возвращения ее законной территории. Им нужны возможности сдерживать будущие нападения со стороны России".

Детали: Фон дер Ляйен отметила, что украинцы нуждаются в предсказуемом финансировании в течение 2024 года и далее.

По ее словам, украинцы должны знать, что благодаря своей борьбе они получат лучшее будущее для своих детей.

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Прямая речь: "Лучшее будущее для Украины называется Европа. С огромной радостью в прошлом месяце мы решили начать переговоры о членстве Украины в ЕС. Это будет историческим достижением Украины. И это будет ответ Европы на зов истории".

Предыстория:

  • Ранее фон дер Ляйен заявляла, что 2024 год является "ключевым годом для демократии", поскольку состоятся выборы в Европарламент на фоне серьезных вызовов, стоящих перед континентом прежде всего из-за агрессии РФ против Украины.
  • По данным СМИ, накануне европейских выборов в июне фон дер Ляйен остается фавориткой на второй срок в должности, поскольку ни один другой кандидат, как представляется, пока не имеет шансов заменить ее.

Темы: помощь УкраинеЕСУкраинавойна
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