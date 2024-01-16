Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад не должен отказываться от поставок Украине оружия и денег, если он хочет, чтобы она достигла успеха в войне против России.
Источник: Урсула фон дер Ляйен в речи на Давосском форуме, цитирует "Европейская правда"
Прямая речь: "Украина может победить в этой войне. Но мы должны продолжать поддерживать их сопротивление.
Они (украинцы – ред.) нуждаются в достаточных и стабильных поставках оружия для защиты Украины и возвращения ее законной территории. Им нужны возможности сдерживать будущие нападения со стороны России".
Детали: Фон дер Ляйен отметила, что украинцы нуждаются в предсказуемом финансировании в течение 2024 года и далее.
По ее словам, украинцы должны знать, что благодаря своей борьбе они получат лучшее будущее для своих детей.
Прямая речь: "Лучшее будущее для Украины называется Европа. С огромной радостью в прошлом месяце мы решили начать переговоры о членстве Украины в ЕС. Это будет историческим достижением Украины. И это будет ответ Европы на зов истории".
Global competition is intensifying.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 16, 2024
It makes the theme of this #WEF24 meeting even more relevant.
Rebuilding Trust.
This is not a time for conflicts.
But the time to drive global collaboration.
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Предыстория:
- Ранее фон дер Ляйен заявляла, что 2024 год является "ключевым годом для демократии", поскольку состоятся выборы в Европарламент на фоне серьезных вызовов, стоящих перед континентом прежде всего из-за агрессии РФ против Украины.
- По данным СМИ, накануне европейских выборов в июне фон дер Ляйен остается фавориткой на второй срок в должности, поскольку ни один другой кандидат, как представляется, пока не имеет шансов заменить ее.