Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад не должен отказываться от поставок Украине оружия и денег, если он хочет, чтобы она достигла успеха в войне против России.

Источник: Урсула фон дер Ляйен в речи на Давосском форуме, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Украина может победить в этой войне. Но мы должны продолжать поддерживать их сопротивление.

Они (украинцы – ред.) нуждаются в достаточных и стабильных поставках оружия для защиты Украины и возвращения ее законной территории. Им нужны возможности сдерживать будущие нападения со стороны России".

Детали: Фон дер Ляйен отметила, что украинцы нуждаются в предсказуемом финансировании в течение 2024 года и далее.

По ее словам, украинцы должны знать, что благодаря своей борьбе они получат лучшее будущее для своих детей.

Прямая речь: "Лучшее будущее для Украины называется Европа. С огромной радостью в прошлом месяце мы решили начать переговоры о членстве Украины в ЕС. Это будет историческим достижением Украины. И это будет ответ Европы на зов истории".

