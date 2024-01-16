Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"

Президент страны-агрессора Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ пожаловался на отказ Украины от переговоров с Россией и начал ругать украинскую сторону, потому что "все уже давно бы закончилось".

Источник: трансляция выступления Путина, российские пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Отказавшись от переговоров, а они отказались от переговоров! Но напомню, в Стамбуле обо всем договорились, говорю это вам, главам муниципальной власти, все граждане должны это знать, но вы напрямую с людьми работаете. Мы же договорились обо всем. Более того, руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил даже под этим свою подпись. Подпись стоит, у нас документ вон лежит. Нам только говорили: надо знак какой-то подать, что Россия действительно намерена пойти на решение этих вопросов мирным путем, надо войска отвести от Киева, отвели. Через день они выбросили на помойку все договоренности".

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Детали: Далее Путин начал жаловаться на то, что якобы бывший премьер-министр Великобритании отказался от договоренностей с Россией. "Ну, придурки, нет?! И прямо говорит: если бы мы пошли на это, уже все давно бы закончилось полтора года назад", - обиделся Путин.

Путин также назвал "формулу мира" "продолжением реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией". "Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса", - считает президент страны-агрессора.

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