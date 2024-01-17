Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
Среда, 17 января 2024, 07:15
Ночью 17 января Россия атаковала Украину 20 ударными беспилотниками типа "Шахед", Воздушные силы смогли уничтожить 19 дронов.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 "Шахедов". К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы".
Реклама:
Детали: Оккупанты запускали дроны из района Приморско-Ахтарска, РФ. Также россияне ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ в направлении Харькова.
Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на 17 января в Одессе прогремела серия взрывов. Из-за атаки российских террористов ударными дронами поврежден жилой дом. Зафиксированы возгорания.
- Из пострадавшего дома эвакуировали 130 человек. Трое жителей получили травмы.
- Сообщалось, что в ночь на 17 января на подлете к побережью Одесской области сбили 11 дронов, подавляющее большинство упали в море. Силы обороны юга отмечали, что дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря.