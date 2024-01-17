Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО

Ночью 17 января Россия атаковала Украину 20 ударными беспилотниками типа "Шахед", Воздушные силы смогли уничтожить 19 дронов.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 "Шахедов". К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы".

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Детали: Оккупанты запускали дроны из района Приморско-Ахтарска, РФ. Также россияне ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ в направлении Харькова.

Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

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