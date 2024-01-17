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Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО

Ирина БалачукСреда, 17 января 2024, 07:15
Россияне атаковали 20 Шахедами, 19 из них сбила ПВО
Военные сбивают "Шахеды". Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 17 января Россия атаковала Украину 20 ударными беспилотниками типа "Шахед", Воздушные силы смогли уничтожить 19 дронов.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 "Шахедов". К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы".

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Детали: Оккупанты запускали дроны из района Приморско-Ахтарска, РФ. Также россияне ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ в направлении Харькова.

Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

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Темы: Воздушные силы ВСУШахедПВО
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