В Киеве слышны взрывы, летят еще ракеты
В столице во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, власти сообщили о работе ПВО, Воздушные силы говорят, что много ракет летит на столицу.
Источник: КГВА, мэр Киева Виталий Кличко и Воздушные сили ВСУ в Telegram
Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО".
Прямая речь Кличко: "Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Раздаются взрывы на Оболони.
Детали: Попко призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Воздушные силы также призвали жителей Киева спуститься в укрытия.
"Киев − находитесь в укрытиях. Много ракет в вашем направлении. Ракеты на Житомирщине также изменили курс на Киев", − сообщают Воздушные силы.
Позже Кличко сообщил, что есть вызов экстренных служб в Печерский район столицы.
"Все службы выехали на место", − отметил мэр.
Предыстория:
- Ночью 2 января 16 российских бомбардировщиков Ту-95 запустили ракеты, они уже на территории Украины. По всей стране звучит воздушная тревога.