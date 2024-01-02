В Киеве слышны взрывы, летят еще ракеты

В столице во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, власти сообщили о работе ПВО, Воздушные силы говорят, что много ракет летит на столицу.

Источник: КГВА, мэр Киева Виталий Кличко и Воздушные сили ВСУ в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО".

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Прямая речь Кличко: "Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Раздаются взрывы на Оболони.

Детали: Попко призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Воздушные силы также призвали жителей Киева спуститься в укрытия.

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"Киев − находитесь в укрытиях. Много ракет в вашем направлении. Ракеты на Житомирщине также изменили курс на Киев", − сообщают Воздушные силы.

Позже Кличко сообщил, что есть вызов экстренных служб в Печерский район столицы.

"Все службы выехали на место", − отметил мэр.

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